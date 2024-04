Partager Facebook

Le bien fait ne se perd jamais est tout à fait une réalité. En effet, après un travail exceptionnel fourni par le leader Moussa Ba avant et durant la période préélectoral, le président du mouvement » Gokh Bi Thiaroye » a été reçu par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Après leur participation sur la victoire éclatante de la coalition Diomaye Président lors des élections présidentielles, l’heure est aux remerciements. En effet, le président du mouvement » Wa Gokh Bi » Moussa Ba a été reçu ce Samedi 6 Avril 2024 au King Fahd Palace , par le Président de la République M.Bassirou Diomaye Faye et par son premier Ministre M. Ousmane Sonko.

Après un longue moment d’échange avec le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye, Moussa Ba dit Général a salué au nom dudit mouvement l’ouverture et l’engagement du Président de la République de faire de la Coalition sa machine à travers le pays pour mettre en vogue sa politique de développement dans son programme pour le Sénégal. Selon Moussa Ba , le nouveau président a adressé ses vives remerciements pour tout le travail abattu avec nos équipes particulièrement le mouvement » Wa Gokh Bi Thiaroye ». Sur ce il est revenu sur le calendrier de la Coalition avec des rencontres périodiques et des commissions et le besoin de redéfinir notre feuille de route au lendemain de notre victoire pour la bonne marche des choses de façon plus adaptée à fait savoir Moussa Ba.

Par la même occasion, le leader de Thiaroye et président du mouvement » Wa Gokh Bi Thiaroye » a magnifié les propos de l’actuel Premier Ministre Ousmane Sonko qui par ailleurs dans son discour a insisté sur la cohesion de la Coalition ainsi que son organisation dans le but de mieux servir les Sénégalais .

Ce dernier a demandé à la Coalition de rester autour du Président de la République afin de l’accompagner dans ses perspectives pour un Sénégal prospère. Tout en les conseillant qu’ils n’ont pas droit à l’erreur vu l’attente de nos concitoyens a fait savoir le Pr Moussa Ba dit » Général », coordonnateur dudit mouvement à Djeddah Thiaroye Kao.