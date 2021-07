Awa Diop (PDS) est décédée

Awa Diop, ancienne député libérale, est décédée. Selon des sources proches de la famille, l’ancien collaborateur du président Abdoulaye Wade a succombé, ce mercredi, jour de fête de l’Aid el Kébir, appelée Tabaski, à Rufisque à l’âge de 73 ans. Les circonstances de son décès n’ont pas été évoquées.

Awa Diop, née le 1er mai 1948 à Rufisque, est une femme politique sénégalaise, militante de la première heure du Parti démocratique sénégalais (PDS)1, présidente des femmes de ce parti, députée et ministre sous la présidence d’Abdoulaye Wade.

Formée à la dactylographie et à la sténographie, Awa Diop fait ses débuts comme secrétaire, d’abord à la mairie de Rufisque, puis à l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar.

Le 2 février 1975 elle adhère au Parti démocratique sénégalais (PDS) – fondé en 1974 – à l’occasion de la visite d’Abdoulaye Wade dans sa ville. Elle se fait bientôt remarquer par son militantisme et sa pugnacité : elle est notamment arrêtée par la police à deux reprises, en 1988 et 1993 pour « manifestations non autorisées ».

Awa Diop est élue députée pour la première fois en 1993. Elle est nommée ministre déléguée auprès du Premier ministre le 16 octobre 2006 et conserve son poste lors du remaniement ministériel du 27 février 2007, mais ce portefeuille disparaît dans le gouvernement Soumaré formé le 5 juillet 2007.

Veuve, Awa Diop est mère de quatre enfants.