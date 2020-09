AZA, le plus grand courtier non bancaire de devises à Dakar

AZA, le plus grand courtier non bancaire de devises en Afrique, s’implante à Dakar. Et ce depuis 6 mois. AZA qui poursuit son expansion en Afrique subsaharienne et dans la région MENA, a son siège sur la VDN.

L’entreprise a augmenté de façon exponentielle le volume de ses transactions à plus de 1 milliard de dollars par année et a triplé son effectif au cours de la dernière année pour atteindre plus de 150 employés dans six bureaux régionaux. Leader expérimenté dans les secteurs financiers et technologiques, Meryem pilotera la stratégie globale relative au chiffre d’affaires afin de tirer parti de la montée en puissance des ventes d’AZA, d’établir des partenariats stratégiques et de développer la dynamique marketing.

AZA a radicalement changé le processus coûteux et prenant des transactions intra- africaines via le dollar américain en créant un marché direct pour les devises africaines de paires à travers le continent en utilisant ses plateformes innovantes tel que BFX et TransferZero. L’entreprise que Business Insider a classé cette année parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologies financières, a augmenté de façon exponentielle le volume de ses transactions à plus de 1 milliard de dollars par an et a triplé son effectif au cours de la dernière année pour atteindre plus de 150 employés répartis sur deux continents et dans six bureaux.

Meryem, née au Maroc, supervisera la croissance des revenus grâce aux ventes, aux partenariats stratégiques et au marketing global. Cadre expérimenté dans les domaines de la finance et de l’innovation technologique, Meryem a précédemment occupé le poste de responsable des opérations pour les régions EMEA et APAC chez Diebold Nixdorf, fournisseur américain de guichets automatiques et de logiciels pour les banques et les détaillants, et a dirigé la division marketing et communications chez Samsung Electronics. Plus précisément, Meryem dirigera divers embauches pour des postes de direction, de vente et de développement commercial, avec un accent particulier sur l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie, ainsi que le renforcement des opérations existantes au Nigeria, au Kenya, au Ghana, en Ouganda et au Sénégal. AZA en est aux dernières étapes de l’établissement d’un bureau en Égypte, où elle constate une demande importante des partenaires sur le terrain.

AZA est un fournisseur établi de solutions de trading de devises qui accélèrent l’accès mondial aux marchés transfrontalier grâce à une infrastructure innovante. En tirant parti de la technologie de pointe de ses produits phares, TransferZero et BFX, AZA est en mesure de réduire considérablement le coût et d’augmenter la vitesse des paiements commerciaux à destination et en provenance des marchés transfrontalier.