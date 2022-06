Bagarre générale au siège de l’APR

Pendant que l’opposition déroulait réussissant une belle mobilisation avec des discours de feu contre le régime, les sauvageons de la mouvance présidentielle ont encore montré leur immaturité. Appelés au siège de l’APR pour une mobilisation, ils se sont mis à s’invectiver et à se battre comme des chiffonniers. Les jeunes du Mouvement des étudiants et élèves républicains (Meer) et ceux de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) se sont battus comme de vulgaires garnements. C’était vraiment lamentable. Si c’est sur eux que Macky Sall compte, c’est qu’il est cuit.

