Bakel: Khalifa Sall à l’écoute des doléances des habitants

Khalifa Ababacar Sall est à fond dans la campagne pour 2024. Le leader de Taxawou Sénégal continue ses tournées à l’intérieur du pays. A Bakel l’ancien maire de Dakar a rencontré une population «abandonnée» à son sort.

Alors que beaucoup s’attendaient à un duel Macky-Sonko pour 2024, l’ancien maire de Dakar essaie de prendre de l’avance ou de refaire son retard, en sillonnant le pays, en marchant sur les bastions du Pastef dans la diaspora.

« J’ai écouté et entendu les légitimes doléances de nos compatriotes de Bakel abandonnés à leur propre sort : enclavement chronique, manque de structures sanitaires, urbanisation inexistante, accès difficile à l’eau. Ensemble, nous prendrons en charge ces questions essentielles. Cependant, ce tableau alarmant ne remet pas en cause la détermination de nos chers compatriotes.

Leur engagement est aujourd’hui plus que jamais avéré. Merci Bakel de l’accueil chaleureux ponctué d’un espoir fortement réitéré pour un meilleur Senegal », a réagi Khalifa Sall sur Twitter.

Certains analystes téméraires ont voulu réduire le jeu politique à un mano a mano entre Macky Sall et Ousmane Sonko. Mais l’avenir pourrait leur réserver bien des surprises. Alors que les nuages continuent de s’amonceler sur la candidature d’Ousmane Sonko, au moment où presque une bonne partie des leaders de Yewwi Askan Wi donnent l’impression de se mobiliser autour du patron du Pastef/Les patriotes, alors même que la candidature du président Macky Sall reste à confirmer, Khalifa Ababacar Sall, lui, multiplie les actes pour maximiser ses chances en direction de la Présidentielle de 2024. Le dernier en date, c’est sa décision de se décharger du poste de président de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi (Yaw) qui lui a été confié depuis la naissance de cette grande coalition de l’opposition.

Dans un communiqué, la Conférence des leaders de Yaw informe qu’il a été remplacé par Habib Sy, lors de la dernière assemblée générale de cette instance.

Si officiellement aucun motif n’a été avancé sur ce départ volontaire, certains membres de l’entourage du candidat l’expliquent par une volonté de ne pas entraver le fonctionnement de la coalition. ‘’Pour être sincère, la question n’a pas été évoquée. Mais je pense que c’est juste pour ne pas plomber le fonctionnement du groupe. C’est pourquoi on a proposé Habib Sy qui, non seulement est un sage, mais aussi n’est pas candidat à la Présidentielle de 2024. Notre calendrier ne lui permettait plus d’occuper ce poste’’.