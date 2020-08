Gambie : la Covid-19 en “balade ministérielle”

Le gouvernement gambien est pris dans l’étreinte sournoise du nouveau Coronavirus. Le quotidien L’AS révèle, dans sa livraison de lundi, que trois (03) ministres Gambiens ont chopé le satané virus.

Il s’agit du ministre des Finances et des Affaires économiques, Mambureh Njie, de son collègue du Pétrole et de l’Énergie, Fafa Sanyang, et de celui de l’Agriculture, Amie Fabureh. Tous les trois (03) ont été testés positifs à la Covid-19.

Auparavant, les tests de la vice-présidente de Gambie, Mme Issatou Touray, sont revenus positifs, tandis que le président de la République, Adama Barrow, a été placé en quarantaine.