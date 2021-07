Banlieue de Dakar: Malick Gackou «immerge» Macky

Près d’une semaine après les premières pluies enregistrées à Dakar et sa banlieue, réveillant la psychose des inondations chez certaines populations, El Hadji Malick Gackou, président du Grand parti (GP) a entamé une tournée pré-hivernale dans les zones inondables de la grande banlieue dakaroise hier, vendredi 2 juillet 2021.

Ce périple intervient quelques jours après la présentation de Rapport de la Mission d’information parlementaire de l’Assemblée nationale sur les inondations, mardi dernier, et la sortie du chef de l’Etat sur ce sujet en Conseil des ministres, le lendemain, mercredi 30 juin 2021.

Chaque année, les populations de la grande banlieue dakaroise et, au-delà même, de plusieurs localités du Sénégal sont confrontées aux problèmes récurrents des inondations pendant l’hivernage. «Cette situation est insoutenable mais, également, elle est inacceptable. Nous ne pouvons pas considérer les inondations comme une fatalité. Mais, bien évidemment, pour le gouvernement sénégalais, les inondations sont une fatalité», a déclaré El Hadji Malick Gackou, président du Grand parti (GP) qui a initié une tournée pré-hivernale dans les zones inondables de la grande banlieue dakaroise hier, vendredi 2 juillet 2021. «C’est la raison pour laquelle, en tant qu’homme politique, en tant qu’enfant de la banlieue, nous avons entrepris cette tournée pré-hivernale pour être en contact avec les populations, pour les écouter, pour partager avec elles leurs préoccupations. Et nous savons tous, aujourd’hui, la principale préoccupation des populations de la banlieue, c’est comment gérer la question des inondations.

Pour cela, nous avons entendu donc les populations des trois départements, nous avons compris leur message, qui est un message d’entraide, de solidarité. Et nous n’allons ménager aucun effort, avec nos moyens disponibles, pour accompagner ces populations face à cette calamité que constituent les inondations au Sénégal», a promis le leader du GP à Guinaw Rail, dernière étape du périple du jour qui l’a conduit tout à tour dans les communes de Wakhinane Nimzatt, Yeumbeul Sud, Keur Massar Sud et Keur Massar Nord, Diamaguene Sicap-Mbao et Thiaroye.