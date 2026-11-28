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Le 1er juillet, S. A. Ndoye conduit deux de ses fils, dont le jeune M. M. Ndoye, au domicile de P. Ndiaye, à Bargny Ngouy Daga, pour une circoncision. Jusque-là, rien ne laisse présager le drame, d’après le récit de L’Observateur. À l’issue de l’intervention, l’enfant souffre de douleurs persistantes et ne peut plus uriner. Alerté, P. Ndiaye minimise la situation en évoquant une « simple crise de panique psychologique ». Quelques jours plus tard, la famille découvre l’horreur : le gland de l’enfant a été « complètement » sectionné. Évacué en urgence à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex-CTO), le garçon est pris en charge en chirurgie urologique, où il subit une intervention reconstructrice accompagnée de la pose d’une sonde urinaire artificielle. Le rapport médical de l’urologue traitant confirme par écrit « l’amputation totale du gland ».

Le 9 novembre, enchaîne la même source, la mère de la victime, M. Ndiaye, anesthésiste en stage à l’hôpital des enfants de Diamniadio, dépose plainte. Huit jours plus tard, le 17 novembre, à 17 heures, la police de Bargny, appuyée par la Brigade de recherches, interpelle P. Ndiaye, âgé de 49 ans. Présenté comme agent de santé communautaire, il exerçait les fonctions d’aide-infirmier au poste de santé de Bargny Missirah depuis une vingtaine d’années, sans diplôme d’État, carte professionnelle ni diplôme d’assistant infirmier, pointe le quotidien du Groupe futurs médias.

Entendu par les enquêteurs, P. Ndiaye reconnaît la mutilation génitale, qu’il qualifie d’« erreur de parcours », et admet pratiquer des circoncisions à Bargny depuis plus de vingt ans. À l’issue de la procédure, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rufisque ordonne son déferrement pour exercice illégal de la médecine, mutilation génitale, usurpation de fonction et mise en danger de la vie d’autrui. Parallèlement, conclut L’Observateur, une enquête administrative interne est ouverte au poste de santé de Bargny Missirah afin d’établir les responsabilités et d’éventuelles complicités.