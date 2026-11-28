Décès du fils de Mamadou Lamine Diallo et du petit-fils de Abdou Diouf : tous les regards tournés vers la France

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Selon Le Quotidien, la suite de l’enquête sur la mort d’Adama Salif Lamine Diallo, fils de Mamadou Lamine Diallo, président du mouvement Tekki, et Abdou Tidiane Diop, petit-fils de l’ancien président Abdou Diouf, survenue le 14 novembre dernier à Dakar, dépend désormais de la France.

Cette étape doit permettre d’identifier les « causes exactes » de leur décès. Si l’autopsie a révélé une « défaillance multiviscérale », les enquêteurs n’ont trouvé aucun autre cas similaire ni de « lien de causalité » avec leur séjour dans un hôtel dakarois.

Pour obtenir ces réponses, le Parquet de Dakar a ouvert une enquête et engagé des examens toxicologiques en France, dont les résultats sont attendus d’ici six mois. D’ici là, conclut le journal du Groupe Avenir Communication, les auditions se poursuivent, mais « aucune conclusion définitive » ne peut être tirée avant la réception et l’étude de ces analyses.