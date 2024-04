Baseball au Sénégal: Initiation à l’école, la première édition de détection, ce samedi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les activités de baseball redémarrent au Sénégal avec le nouveau président du CNP de baseball et softball. En vue des JOJ 2026, la détection en milieu scolaire va démarrer.

Ce samedi 20 avril va marquer la première édition de la journée de détection organisée par le CNP de baseball. Joint par Wiwsport, le nouveau président du comité national de promotion du baseball et softball Papa Amadou Mbodj explique l’initiative. « C’est une activité de détection de talents, car on est en train de préparer les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Cette détection nous permettra de créer des clubs dans les écoles. Les cibles sont les jeunes qui ont moins de 15 ans ».

Publicités

La détection aura lieu donc dans les Cours d’Enseignement Moyen (CEM). « Nous sommes en partenariat avec l’INSEPS et le CNEPS de Thiès comme bras techniques. Mais aussi nous travaillons avec la fédération sénégalaise du sport scolaire. Afin de jeter les bases du baseball à l’école », ajoute celui qui tient les rênes depuis le 10 janvier passé. « Mon objectif en tant que président c’est d’abord pouvoir créer une équipe de baseball 5 pour les JOJ 2026, mais aussi de créer des clubs de baseball softball dans toute l’étendue du Sénégal afin de faire de cette discipline un sport accessible », explique M. Mbodj qui compte faire la promotion du baseball softball et baseball5.

Pour rappel, le Sénégal avait lancé en 2021 une campagne ‘50000 joueurs de Baseball pour développer le sport avant d’accueillir des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Le premier événement s’est déroulé le 27 novembre à Yoff. L’objectif de la journée Open House était de présenter le Baseball5 aux habitants de Yoff et de leur faire savoir qu’il y avait du baseball/softball aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. 60 jeunes du quartier ont participé à la journée et ont été formé aux bases du Baseball5, faisant des exercices sur les fondamentaux de la frappe et de l’attrapé.