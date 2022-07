Bayern Munich : Ribéry se prononce sur l’arrivée de Mané

Recruté en provenance de Liverpool, Sadio Mané suscite beaucoup d’attentes du côté du Bayern Munich. L’attaquant sénégalais a été adoubé par la légende bavaroise Franck Ribéry.

Après le départ de l’attaquant Sadio Mané (30 ans, 34 matchs et 16 buts en Premier League pour la saison 2021-2022) au Bayern Munich, Jürgen Klopp admet que son équipe a perdu un atout important. Mais le manager de Liverpool assure que d’autres joueurs s’équilibreront à leur manière.

« On sait à quel point Sadio est bon, on le réalise à certains moments où personne ne pourra faire la différence comme lui, a reconnu l’Allemand interrogé par Sky Sports. Mais ce n’est pas une mauvaise chose parce qu’il ya Deux ans, Diogo Jota est arrivé et il a fait un travail incroyable pour nous. ‘Bobby’ Firmino n’a sûrement pas eu la saison que l’on attendait tous à cause des blessures. Mais à l’entraînement, il est de retour à 100 %. C’est un joueur de classe mondiale. »

« Ne vous inquiétez pas pour nous, soyez excités en pensant à ce que l’on peut faire. On ne peut pas répéter les mêmes choses saison après saison, c’est juste impossible. Mais sur une base sur laquelle on doit construire, on doit être moins prévisibles pour les autres équipes, et c’est possible en recrutant d’autres joueurs avec d’autres qualités », a annoncé le coach des Reds, ravi de la signature de l’attaquant Darwin Nuñez