Beach Soccer : le Maroc tombe de haut, l’Egypte en passe

L’avant-dernière journée de la phase de groupes était au programme ce mardi dans la poule B de la CAN de Beach Soccer.

Le Mozambique a surpris le Maroc 2-1 pour décrocher une troisième victoire consécutive et s’emparer du premier billet pour les demi-finales. Il s’agit d’un coup dur pour les Marocains qui sont rejoints au classement par l’Egypte.

Après leur défaite initiale face aux Mambas (5-7), les Pharaons se sont en effet repris en beauté en étrillant les Seychelles 12-2. Le Maroc et l’Egypte joueront leur destin ce mercredi dans une «finale» fratricide qui laissera un des deux gros sur le carreau.

Dans le groupe A, le pays-hôte sénégalais devra lui aussi terminer le travail contre la Tanzanie.

