”Il est temps de faire circuler aussi nos œuvres d’art, nos artistes et nos idées, et d’unir nos imaginaires”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’ouverture de la 16e édition de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar.

Le chef de l’État estime que le continent doit tirer davantage profit de son potentiel artistique et culturel, alors qu’il ne représente actuellement que moins de 1 % du marché mondial de l’art.

”Nous devons réduire l’écart insoutenable qui nous sépare du marché mondial de l’art, dans lequel l’Afrique capte moins de 1%. Mais ce chiffre n’est pas une fatalité. Il est la mesure de l’espace qui s’ouvre devant nous”, a-t-il affirmé.

Pour Bassirou Diomaye Faye, le développement d’un marché continental de l’art constitue un enjeu majeur de souveraineté économique et culturelle, dans un contexte marqué par la volonté de renforcer l’intégration africaine.

Il a notamment invité à s’appuyer sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour faciliter les échanges d’œuvres et accompagner la mobilité des créateurs.

”Une œuvre créée à Kinshasa doit pouvoir être exposée à Dakar et être acquise à Nairobi sans rencontrer plus d’obstacles qu’un sac de cacao ou un baril de pétrole”, a-t-il lancé.

Le président de la République a également souligné la contribution de la culture à la création de richesses et d’emplois, particulièrement au bénéfice de la jeunesse.

”Elle crée de la valeur, des revenus et offre des emplois à notre jeunesse”, a-t-il insisté, appelant à considérer le secteur culturel comme un véritable levier de développement économique.

Cette orientation s’inscrit, selon lui, dans la vision portée par l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui fait de la culture un domaine stratégique au même titre que les autres secteurs essentiels à la souveraineté nationale.

Le chef de l’État a, en outre, estimé que la Biennale de Dakar constitue l’une des principales vitrines du Sénégal ouvertes sur le monde et qu’il convient d’en renforcer le rayonnement et l’impact.

Il a salué la présence de la République démocratique du Congo (RDC), pays invité d’honneur de cette édition, considérant ce choix comme une évidence à la fois artistique et fraternelle, au regard des liens historiques entre les deux pays et de la richesse de la création congolaise.

Le président Faye a enfin rendu hommage aux artistes, aux commissaires, aux membres du jury international, aux équipes techniques et aux bénévoles ayant contribué à l’organisation de cette manifestation.

Il a félicité les lauréats des différents prix de cette édition, qu’il a présentés comme ”les nouveaux visages de l’antifragilité”, avant de déclarer officiellement ouverte la 16e édition de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar, placée sous le thème ”Antifragilité”.