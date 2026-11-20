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Une opération menée par les éléments de l’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a permis de mettre un terme à une tentative d’émigration irrégulière dans le quartier de Saly Niakh-Niakhal.

Tout est parti d’un renseignement exploité par la DNLT faisant état de préparatifs d’un voyage clandestin par voie maritime à Saly Niakh-Niakhal. Agissant sur la base de cette alerte, les enquêteurs de l’antenne locale de la DNLT ont effectué une descente ciblée dans une résidence meublée de la localité. Sur place, les policiers ont surpris un groupe de candidats à l’émigration irrégulière en compagnie de deux convoyeurs.

Lors de l’intervention des forces de l’ordre, un mouvement de panique a permis à plusieurs migrants ainsi qu’à l’un des organisateurs de prendre la fuite. Toutefois, le dispositif mis en place par les enquêteurs a abouti à l’interpellation de onze (11) migrants et de l’un des deux convoyeurs.

Les investigations se sont également étendues au cadre logistique de cette opération illicite, notamment le lieu d’hébergement des candidats. D’après les éléments recueillis par la police, la résidence meublée appartiendrait à une certaine Madame WARDINI. La gestion de l’établissement est quant à elle assurée par L. MALICK, une ressortissante sénégalaise d’origine libanaise, née le 30 novembre 1949 à Latmingué, âgée de 77 ans.

La consultation des registres des services de police a révélé un passif administratif concernant la gestionnaire des lieux. Selon les constatations des enquêteurs, L. MALICK a déjà fait l’objet de plusieurs convocations pour exploitation d’un établissement d’hébergement touristique sans autorisation.

Malgré ces rappels à l’ordre répétés, l’intéressée a persisté dans son refus de se conformer à la réglementation touristique en vigueur, offrant ainsi, de fait, un abri discret aux réseaux de passeurs.

L’enquête suit son cours afin de retrouver les fuyards et de situer toutes les responsabilités dans cette affaire.