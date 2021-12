Biscuiterie: Le Mouvement « « JEFF SA WALL » dévoile sa feuille de route

Le mouvement « JEFF SA WALL » de la coalition « Alliance pour les Valeurs Ethiques et Citoyennes » Liguéey Kat Yi a organisé une rencontre pour les échéances de 2022 dans la commune de Biscuiterie. Cette activité s’articule autour d’une séance de présentation et d’échanges entre le candidat et ses sympathisants.

Créé depuis 2018 l’objectif est de bâtir un nouveau type de citoyens, éco responsable, modèle engagé et créateur de valeur. Avec la situation actuelle au niveau de la commune le mouvement « JEFF SA WALL » de la coalition « Alliance pour les Valeurs Ethiques et Citoyennes » Liguéey Kat Yi a décidé de ne plus être inerte. Selon le président du mouvement « Jeff Sa Wall » Macoumba Diagne et candidat de l’alliance pour des valeurs éthiques et Citoyennes au niveau de la commune de Biscuiterie, la commune doit changer de visage. « C’est une commune qui a plus de 60 ans et qui n’a pas d’infrastructures à la limite. Par ailleurs la signature que nous avons entamée, c’est par rapport à notre programme d’urgence, à l’opération « fagaru ». Le mouvement a pris l’engagement de signer pour enrôler 50 familles démunies au niveau de Biscuiterie au programme de la CMU (Couverture maladie universelle) avec la mutuelle « Agir » qui intervient au niveau de leur commune », révèle-t-il. Et ce dernier d’ajouter : « nous avions un programme sur la santé des populations, mais nous n’avons pas voulu réinventer ou recréer une nouvelle mutuelle. Alors au niveau de cette zone il y a déjà un jeune qui est en train de faire un travail extraordinaire. Nous avons jugé nécessaire et de venir travailler avec lui pour qu’au moins au niveau de Biscuiterie toutes les populations puissent bénéficier à la CMU. »

Biscuiterie compte près de 80 milles âmes. Elle est dépourvue de poste de santé, de maternité. Ce qui est anormal, selon les responsables du Mouvement. « Nous devront jouer notre partition pour que Biscuiterie puisse avoir de manière définitive un poste de santé. L’occupation anarchique et le cadre de vie seront améliorés. Nous allons lancer un programme dénommé « And setal souniou gokh » qui consiste à mener des actions à travers tous les quartiers en organisant des « set setal » tous les week-ends, de lancer une famille une poubelle », énumère Macoumba Diagne.

En ce qui concerne la sécurité et à la paix il est nécessaire selon eux de disposer d’un poste de police et de venir en aide aux jeunes qui excellent dans ce domaine. « Avec l’appui de la diaspora, nous mettrons ce poste de police, une fois érigé, à la disposition du Ministère de l’Intérieur pour que les gens de Biscuiterie retrouvent leur havre de paix. Dans un contexte où il est difficile de trouver un emploi, un incubateur sera mis en place pour former 500 jeunes à l’esprit et en entreprenariat et nous comptons les accompagner dans la création de leur entreprise », renchérit le candidat.

DJANGA DIA