Blessé au genou gauche, Krépin Diatta risque de rater la CAN

Le club craint une blessure plus grave pour son attaquant sénégalais, sorti à la mi-temps contre Lille. En effet selon les informations de la presse française, l’attaquant sénégalais a rendez-vous avec un chirurgien à Barcelone ce mercredi. « Le staff médical monégasque craint que le joueur souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche« .

Si du côté du Sénégal l’inquiètude commence à se sentir déjà sachant que Krépin risque de rater la CAN au Cameroun, il faut noter que le club de la Principauté n’est pas en reste. Conséquence : Krépin Diatta ne pourra pas affronter demain la Real Sociedad, dans un match qui peut permettre à l’ASM de valider sa qualification pour les huitimes de finale de Ligue Europa, pusqu’une victoire lui garantira la première place du groupe. Cela peut être encore pire si la nature de sa blessure se confirme. Surtout que la durée de son indisponibilité sera de six mois, alors que la CAN est prévue en janvier 2022.

Ce qui serait une bien mauvaise nouvelle pour les sénégalais à moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2021. Evidemment, le jeune Lion ne sera pas disponible pour affronter la Real Sociedad ce jeudi en Ligue Europa.