Blocus total autour du domicile de Sonko

À la veille du procès en audience spéciale opposant le Président de Pastef à l’ex masseuse Adji Raby Sarr, c’est toujours le blocus sur les différents chemins qui mènent chez Ousmane Sonko à Ziguinchor.

Le décor reste le même depuis une semaine avec des décombres, troncs d’arbres, sacs de sable entassés sur le goudron, des pierres visibles partout sur les routes et des débris de pneus brûlés, rapporte Bes-Bi. Et, pour bloquer les chemins qui mènent au domicile de l’opposant, des jeunes sont chargés de contrôler les entrées et sorties. Ils gardent leur sérénité et la vigilance est de mise.

De l’hôpital de la Paix au Château d’eau Néma en passant par l’aéroport qui est en chantier, toutes les issues qui pouvaient faciliter l’accès au domicile du leader des Patriotes sont bloquées avec des checkpoint tous les cinquante mètres.

De Lyndiane à Escale, le secteur du transport paie un lourd tribut. Les acteurs sont obligés d’utiliser les voies de contournement parce que souvent détournés par des inconditionnels d’Ousmane Sonko qui sont déterminés à protéger leur leader. Certains taximen en profitent pour augmenter les prix du transport sur ces axes.

Autre secteur touché, le secteur hôtelier avec la fermeture de l’hôtel Néma Kadior ou les responsables ont été obligés d’envoyer les employés en chômage technique.

Pendant ce temps, le ciel menace dans la capitale du Sud qui pourrait enregistrer sa première pluie à tout moment.