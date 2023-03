Bouleversement au Palais : Macky Sall va t-il procéder à un nettoyage ?

Il y a des signes qui ne laissent personne indifférent dans l’entourage du Président Macky Sall. Et les directeurs, ministres et conseillers savent que quelque chose de redoutable se prépare. Et le faucon royal, Mahmoud Saleh et son nouveau collaborateur Abdoulaye Daouda Diallo, redoutent particulièrement cette attitude du Chef de l’Etat. Quand Macky arrive à ce stade et qu’il change tout, tout le monde a peur.

Le Président de la République prépare un méga chamboulement au Palais et même au sein de certaines administrations. En tout cas certaines attitudes du Président de la République Macky Sall font peur. Certains même disent que quand il adopte ces genres d’attitudes, c’est que les chamboulements se préparent à l’horizon. Ce fut la même chose en 2019 et aussi après les Législatives. Plus personne ne peut le joindre. C’est lui qui joint ses collaborateurs. Cela a mis la panique au Palais.

Amadou Ba

Si Amadou Ba n’a rien donc à craindre, tel n’est le cas de nombreux ministres. En effet, selon nos investigations, plusieurs ministres seront inquiétés surtout ceux qui sont impliqués dans la Covid gate. Son beau-frère, Mansour Faye est même menacé. Car, il ne sera pas épargné. Surtout qu’en dehors de la Covid gate, Mansour Faye voit son nom être cité à travers d’autres scandales comme l’affaire des 98 milliards révélée par Bougane Gueye Dany. Il lui sera très difficile d’échapper cette fois à la sentence du Président de la République.

Pour sa part, Amadou Ba ne devra rien craindre car il a su montrer sa fidélité au Président de la République. De même qu’il se montre discret, et n’apparait dans aucun scandale. C’est pourquoi, ses détracteurs ont du mal à l’atteindre. Ils ont beau fouiller dans les poubelles de la primature, mais rien qui puisse gêner Amadou Ba qui au contraire voit son aura augmenter auprès des populations. C’est la raison pour laquelle, le Chef de l’Etat n’apprécie guère cette propension de Mahmoud Saleh à mettre des bâtons dans les roues du Premier ministre Amadou Ba.

Mahmoud Saleh

Le faucon royal Mahmoud Saleh craint pour sa survie. Il risque de payer sa mauvaise stratégie qui est de mettre les bâtons dans les roues du Premier ministre. Quant à l’adjoint de Mahmoud Saleh, en l’occurrence Abdoulaye Daouda Diallo, il devra payer pour sa participation à l’affaire de l’achat d’armes de 45 milliards. Cette affaire avait fait grand bruit. Et Macky Sall sait que c’est un scandale de plus qui va être utilisé par ses adversaires politiques lors de la campagne pour la présidentielle de 2024. Pour parer à tout ça, il faut que les principaux auteurs de ce scandale soient sanctionnés. C’est pourquoi Abdoulaye Daouda Diallo doit trembler.

A moins d’un an de l’élection présidentielle, Macky Sall ne va plus tolérer certaines pratiques. Et afin de lancer un avertissement à ses collaborateurs au Palais de la République, et au sein du gouvernement, il a décidé de sortir le sabre. Des changements en profondeur sont attendus.

Et ceux qui se sentent menacés par ces changements ne pourront rien tenter auprès du Chef de l’Etat pour sauver leur tête. Macky Sall a vraiment tout verrouillé. C’est dans ce cadre qu’il a changé les numéros de tous ses portables. Il est devenu injoignable et ne pourra subir aucune pression.