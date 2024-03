Partager Facebook

🚨 BREAKING ! La véritable identité de « Nathan Doualla » vient d’être révélée, il s’appelle Alexandre Bardelli et a aujourd’hui 23 ans et non pas 16 ans ! 🇨🇲

La fédération camerounaise était au courant d’une enquête AVANT de le sélectionner pour la CAN 2023 et risque une exclusion lors des deux prochaines CAN pour avoir sélectionné un joueur qui a menti sur son âge et son identité ! ❌

(🗞️ Le Mo­nde)