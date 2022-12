BUDGET DU SENEGAL: Habib Sy flingue le ministre des Finances 

L’Ancien ministre d’Etat Habib Sy et actuel membre de la Coalition Yewwi Askan Wi, prenant part à la conférence de presse de Yewwi Askan Wi, organisé ce mercredi 14 décembre à leur siège sis sur la VDN, n’est pas d’accord avec le ministre des finances qu’il qualifie de séducteur. Par ailleurs, l’ancien Directeur de cabinet d’Abdoulaye Wade promet de porter le combat des paysans et prétend que Macky Sall a des problèmes de cerveau.

Selon Habib Sy, le budget n’est pas bon : «Vous avez entendu ces derniers jours qu’on avait voté le budget du Sénégal, vous avez également assisté à la déclaration de politique générale du Premier ministre, une déclaration de rien général, parce que vraiment il n’avait pas dit quelque chose d’important.

Alors messieurs les députés, vous avez suivi le ministre des finances, il a l’art de séduire c’est certain, mais derrière cet art de séduire, se cachaient des incohérences et des incertitudes. Parlant du budget qu’il qualifie d’un budget de solution, nous au contraire, nous pensons que ce budget ne fait qu’aggraver la situation précaire que vivent les sénégalais. Je parle sous le contrôle du grand économiste Goumbala. D’abord, sur le taux de 10 % qu’il nous avance sans cesse, n’est qu’une simple déclaration mais ce n’est pas démontré scientifiquement, et c’est une stratégie pour leur permettre de s’endetter davantage.

Ensuite, pourquoi nous dire que le budget est bien alors qu’avant-hier le premier ministre était parti en France pour quémander 100 milliards de FCFA. C’est des histoires à dormir debout pour les sénégalais, ce budget n’est que tromperie», souligne l’ancien membre du PDS.

Mamadou SOW (Stagiaire)