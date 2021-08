Campagne Arachidière: L’Etat veut faire mieux qu’en 2020

Avec une pluviométrie en dents de scie, l’Etat reste optimiste au sujet des prévisions agricoles de cette année. Pour l’arachide, il compte faire mieux que l’an dernier.

Bien que l’on note un retard dans la livraison des intrants agricoles par les Industries chimiques du Sénégal (Ics), la prévision de l’Etat, en termes de récoltes relatives à l’arachide, est de 2 millions de tonnes. En ce qui concerne les céréales, il s’agit de 4 millions de tonnes cette année. Selon le ministre Moussa Baldé, il y a un programme avec les Ics, l’entreprise qui fournit la quasi-totalité des intrants agricoles pour le Sénégal.

Sur le programme, «on a noté une production de 95% de ce que les opérateurs avaient commandé à leur niveau. Donc nous suivons cela de près et on espère, d’ici à la semaine prochaine, qu’ils vont pouvoir produire le reste », a déclaré Moussa Baldé. Sur le retard constaté dans la livraison de l’engrais, il déclare : «Nous pensons qu’ils pouvaient livrer avec une cadence beaucoup plus soutenue, mais là, aussi je vois qu’ils ont des problèmes et depuis le retour de la Tabaski, la livraison est devenue plus dynamique et on espère que cela va se poursuivre. »

En ce qui concerne les prévisions agricoles pour cette année, compte tenu du profil de l’hivernage, le ministre de l’Agriculture a avancé des chiffres. « Même s’il y a quelques pauses pluviométriques, les objectifs restent intacts.

Pour les cultures industrielles, nous espérons obtenir 2 millions de tonnes. Pour l’arachide, nous pensons faire mieux que l’année dernière, c’est-à-dire 1 million 800 mille tonnes. Pour les cultures céréalières, nous pensons garder notre objectif de production de 4 millions de Tonnes », précise Moussa Baldé.