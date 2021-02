Campagne nationale de vaccination: Les recommandations du patronat

Le Sénégal a lancé, hier mardi, sa campagne nationale de vaccination contre la Covid sur tout le territoire national. Le Meds, bref le Patronat sénégalais qui enfourche le cheval de la riposte, invite à une conscience citoyenne et patriotique. Dans un communiqué dont nous avons copie, le Patronat exhorte tous les personnels des entreprises et leurs familles, à adhérer massivement à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Il s’agit, selon le patronat, à travers cet acte patriotique de préserver sa famille, son travail, ses collègues et l’ensemble de la collectivité nationale. Voici in extenso l’intégralité du communiqué.