CAN 2021 : Fadiga demande à Aliou Cissé de quitter en cas d’échec

Khalilou Fadiga s’est exprimé au sujet de l’équipe nationale du Sénégal et de son sélectionneur, Aliou Cissé. Il estime que le Sénégal a tous les moyens pour remporter la prochaine CAN et qu’Aliou Cissé pourrait quitter s’il ne parvient pas à mener l’équipe à la victoire finale.

L’ancien international sénégalais Khalilou Fadiga est du même avis que certains qui pensent que le sélectionneur de l’équipe national Aliou Cissé doit partir, s’il ne remporte pas la Coupe d’Afrique des Nations édition 2021. Il affirme que Cissé n’a plus d’excuses.

Cité parmi les favoris de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal est très attendu pour cette 33e édition. Un statut qu’on doit assumer selon l’ancien international, Khalilou Fadiga qui estime que le Sénégal est l’équipe la mieux outillée pour être sacrée au Cameroun. Et que l’avenir du sélectionneur des Lions dépend du résultat final de la sélection.

C’est soit la Can ou la porte quo s’impose. “On ne manque de rien. Nous avons tout pour remporter la Can… Pour parler vraiment football, si nous ne gagnons pas, je pense qu’il serait plus respectueux pour Aliou Cissé de quitter. Tout est mis en place pour qu’il gagne”, a déclaré Fadiga dans l’émission Sports à la Une.

Selon son compatriote El hadji Diouf tout ce qu’on fera sans gagner le trophée, ce sera un échec. Et aussi, il faut savoir qu’il y aura de grandes équipes, ce sera une compétition très relevées peut-être la plus relevée de ces dernières années et dans un pays, on adore le football. Ce serait une grande fête du football.