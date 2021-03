CAN 2021 : le Sénégal appelle 13 renforts, dont la sensation Sima !

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a été contraint de procéder à de nombreux changements par rapport à sa liste de 26 joueurs dévoilée la semaine dernière pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021 qui verront les Lions, déjà qualifiés, affronter le Congo (26 mars) et l’Eswatini (30 mars).

Même s’il peut finalement compter sur plusieurs joueurs de Ligue 1 à l’instar d’Idrissa Gueye et des petits nouveaux Abdou Diallo, Fodé Ballo-Touré et Pape Matar Sarr, le technicien doit se passer d’éléments comme Edouard Mendy (Chelsea) et Ismaila Sarr (Watford), forfaits, ainsi que d’Alfred Gomis (Rennes), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Pape Abou Cissé (ASSE), Saliou Ciss (Nancy), Moustapha Name (Paris FC) ou encore Youssouph Badji (FC Bruges), tous retenus par leur club. Ces indisponibilités ont poussé Cissé à appeler 13 renforts supplémentaires au cours des derniers jours !

Parmi eux, les gardiens Seny Dieng (QPR) et Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf), les latéraux Ibrahima Mbaye (Bologne) et Arial Mendy (Servette FC), les milieux Assane Dioussé (Ankaragucu) et Mamadou Loum Ndiaye (Porto), les Sochaliens Joseph Lopy et Abdallah Ndour, ainsi que cinq nouveaux : Mamadou Fall (Charleroi), Khadim Rassoul Joher (Adana Demirspor), Alassane Ndaw (Karagümrük), le local Madické Kane (Jaraaf) et surtout l’attaquant Abdallah Sima. Révélé cette saison avec le Slavia Prague, le joueur de 19 ans a inscrit 4 buts en Ligue Europa et s’apprête à découvrir la tanière. De 26, la liste de Cissé est donc finalement passée à 31 éléments !