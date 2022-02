CAN 2021 : Macky Sall ne sera finalement pas au Cameroun pour la finale !

Pour des raisons qu’il a lui-même évoquées, le Président de la République ne sera finalement pas présent pour la finale de la CAN 2021.

Alors que sa présence était annoncée et même parmi les nombreux invités, le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall, ne fera pas le voyage pour Yaoundé afin de suivre la finale de la CAN 2021. Dans une vidéo postée sur Facebook, le Chef de l’Etat a notamment évoqué « les contraintes liées à la présidence l’Union Africaine (UA) » pour donner raisons de cette absence.

Le protocole d’Etat de la Présidence de la République du Cameroun l’avait annoncé à travers un document officiel. Finalement Macky Sall ne va pas prendre part à la cérémonie de clôture et à la finale de la 33ème Coupe d’Afrique des nations de football Cameroun 2021, prévue ce dimanche 6 février à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Les raisons invoquées, ce sont les nouvelles charges de la Présidence de l’Union africaine (UA). Toutefois, le Chef de l’Etat a adressé un message aux Lions de l’équipe nationale du Sénégal qui affrontera l’Egypte.

«Les contraints liées à la Présidence en exercice de l’Union africaine, une grande responsabilité continentale confiée cette année, à notre pays ne me permettront pas d’être avec vous à Yaoundé, à l’occasion de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football », a déclaré le Président Macky Sall.

Avant d’encourager les joueurs: «Je suis de tout cœur avec vous, avec le coach Aliou Cissé et avec tout votre encadrement.

Pour la deuxième fois consécutive, vous avez répondu présents et de fort belle manière au rendez-vous du football continental à travers votre brillante performance. Je vous dis notre joie, notre fierté et notre soutien». Ceci, non sans leur souhaiter une bonne chance pour le trophée.