CAN 2021: Seulement 4 joueurs du Syli de retour à Conakry, Doumbouya furieux

Au sortir de la session ordinaire du conseil des ministre tenue ce jeudi 27 janvier à Conakry, sous la présidence du colonel Mamady Doumbouya, plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour.

Notamment le cas concernant le Syli National de Guinée après sa participation à la CAN 2021 au Cameroun. Le conseil dit déplorer le fait que tous les joueurs ne soient pas revenus à Conakry pour rendre des comptes, avant de repartir dans leurs clubs en Europe. A cet effet, une invite est faite au ministres des sports Lansana Béa Diallo pour une meilleure organisation du football guinéen.

« Le Conseil a été informé du retour du Sily national tôt ce matin. Le Président de la Transition a déploré que la délégation guinéenne soit revenue au pays avec seulement trois joueurs. Il a instruit le ministre des sports de réfléchir à une meilleure organisation des sports et particulièrement du Football avec la détection, la prise en charge et la formation des jeunes talents dans notre pays » indique le ministre porte parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo.

Précisons que ce sont les locaux Morlaye Sylla, Fodé Camara, le gardien Moussa Camara, tous du Horoya, et Gaoussou Siby du Wakriya qui ont regagné Conakry dans la nuit de mercredi, ainsi que le sélectionneur Kaba Diawara et de quelques membres de son staff technique. Avant de quitte Conakry pour la CAN, lors de la cérémonie de remise officielle du drapeau, le chef de l’État guinéen avait ironisé en disant aux joueurs de restituer l’argent investi sur eux à défaut de ramener la coupe en Guinée.

A rappeler que c’est un budget de près de 60 milliards de francs guinéens qui avait été débloqué pour l’équipe de Guinée pour cette CAN 2021.