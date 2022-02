CAN 2021: Sports Patrick Mboma va (désormais) supporter le Sénégal

Le consultant de Canal plus, ex lion indomptable, n’a pas toujours été tendre avec l’équipe nationale du Sénégal. Mais, le Cameroun aujourd’hui éliminé de la Can, Patrick Mboma a, à présent, choisi son équipe favorite pour la Can. « Je vais commencer par être de mauvaise foi : je vais supporter le Sénégal parce que je ne veux pas voir les égyptiens s’en aller au niveau des titres (Ndlr : Avoir plus de Titre de champion d’Afrique). Et puis je vais être de bonne foi : je vais supporter les sénégalais, bien meilleurs que l’Égypte dans cette compétition », déclare-t-il.

Mboma : « Et tout à l’heure, on parlait des numéro 10. Ils ont été transparents tan dis que Sadio Mané, moi je l’appelle le guide. C’est vraiment celui qui a porté le Sénégal dans les moments clés. Rappelez-vous de ce pénalty à la 96ème minute, ses trois passes décisives, ses trois buts. La façon dont il a éteint le stade Amadou Ahidio mardi. C’est un joueur qui montre sa classe. Il est déterminant. Il est impossible à critiquer. Et avec une victoire du Sénégal il est possible qu’il soit le meilleur joueur de ce tournoi. Mohamed Sallah n’a pas fait une belle compétition. Ce soir il s’est encore manqué. »

« Je le dis en bonne foi: cette fois ci le Sénégal a un gros avantage notamment avec l’aspect physique, la journée de repos supplémentaire, mais c’est surtout les prolongations jusqu’aux tirs aux buts pour les égyptiens, qui risquent réellement de peser », conclut l’ancien « détracteur » des Lions.