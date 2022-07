CAN 2022 (F) : Le Maroc à 90 minutes de sa finale !

C’est jour de demi-finales ce lundi à la CAN féminine 2022 ! Pays-hôte, le Maroc atteint ce niveau pour la première fois et va se frotter au Nigeria, triple tenant du titre et vainqueur de 11 des 13 éditions ! En ayant validé leur billet pour la Coupe du monde féminine 2023, les filles de Reynald Pedros ont déjà réussi leur compétition mais rêvent de viser encore plus haut avec un sacre à domicile.

Pour cela, il faudra battre le premier gros morceau qui se présente sur leur route après avoir défait tour à tour le Burkina Faso, l’Ouganda, le Sénégal et le Botswana, des adversaires d’un calibre nettement moins élevé. Sur le papier, la tâche s’annonce relevée mais les Lionnes de l’Atlas pourront compter sur un Stade du Prince Moulay Abdellah acquis à leur cause à Rabat. Battues par l’Afrique du Sud lors du premier match (1-2), les Nigérianes s’annoncent également peut-être plus prenables que certaines années, même si elles ont remporté le choc contre le Cameroun en quart (1-0).

Un derby Zambie-Afrique du Sud !

Malgré l’absence de leur star barcelonaise Asisat Oshoala, out pour toute la compétition, les Super Falcons peuvent s’appuyer sur leur étoile montante Rasheedat Ajibade, co-meilleur buteure de cette CAN (3 buts) avec la capitaine marocaine Ghizlane Chebbak. Hiérarchie confirmée ou bousculée, réponse en fin de soirée !

Un peu plus tôt, la Zambie et l’Afrique du Sud ouvriront le bal dans l’autre demie, en forme de derby d’Afrique Australe à Casablanca. Finalistes à 5 reprises, dont la précédente édition, les Banyana Banyana partent avec un petit avantage en termes d’expérience mais devront se méfier des Zambiennes sur la pente ascendante et qui atteignent ce niveau pour la première fois après avoir notamment participé aux derniers Jeux Olympiques.