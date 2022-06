Can Féminine 2022: Le Sénégal défie le Cameroun en amical

En perspective de la Can 2022, le Cameroun rencontre le Sénégal en amical les 15 et 18 juin au stade de la Réunification de Douala. En stage depuis quelques jours, l’équipe nationale du Cameroun a mis le cap sur Douala dimanche. Les Lions indomptables vont y affronter la sélection du Sénégal lors d’une double confrontation amicale.

La double confrontation Cameroun/Sénégal les 15 et 18 juin à 19 h à Douala, permettra aux joueuses de se dégourdir les jambes et aux techniciens de vérifier l’application des schémas tactiques mis en place. Les deux sélections, les Lionnes indomptables du Cameroun, et les Lionnes de la Teranga, préparent la phase finale de la Coupe d’Afrique prévue du 2 au 23 juillet à Casablanca et à Rabat, au Maroc.

L’édition 2022 de la Can féminine va marquer la deuxième participation du Sénégal à cette compétition. Le Sénégal partage le Groupe A avec le pays organisateur le Maroc, le Burkina Faso et l’Ouganda. Le Cameroun est logé dans le Groupe B aux côtés de la Zambie, la Tunisie et le Togo. Et le Groupe C est composé du Nigeria, Afrique du Sud, Burundi et Botswana.

