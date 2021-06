CAN-Handball : Les Séniors Dames démarrent ce soir

Champion d’Afrique en titre, l’Angola est encore sur le toit ? La question que l’on se pose à l’ouverture de la 24e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Handball Seniors Dames c’est qui va détrôner l’Angola. Du 8 au 18 juin, 11 sélections vont se battre pour ce titre. Après 1983, la prochaine édition en 2022 aura lieu au Sénégal.

La cérémonie d’ouverture est prévue à 17H au palais des sports de Yaoundé où va se dérouler les joutes. Pays hôte, le Cameroun fera face au Kenya à 18H. En prélude dans ce groupe B, le Nigéria et la RD Congo vont s’affronter à 14H.

Le Sénégal, vice-championne d’Afrique va démarrer la compétition ce mercredi 9 mai à 12 heures face au Madagascar dans le groupe A. Dans ce groupe où le Sénégal vice-champion d’Afrique loge (finaliste en 1974 et 2018), la Tunisie vient comme deuxième équipe à craindre. Avec 3 titres remportés dont le dernier en 2014, et une deuxième place en 2016 puis absente du podium lors de la dernière édition. Tandis que la Guinée et le Madagascar n’ont jamais été parmi les 3 meilleurs.

La première sélection citée est de retour sur la scène africaine depuis l’édition précédente et compte 3 participations. Le Sénégal l’a éliminé en quarts de finale en 2018. Et le Madagascar fait son baptême du feu pour cette 24e édition.

13 fois champion d’Afrique, l’Angola règne en maitre dans cette compétition et ce groupe C. Depuis 1989, l’Angola a disputé 14 finales ne perdant qu’une seule en 1991 face au Nigéria. S’y ajoute deux fois, les panthères noires ont terminé au pied du podium (1996-2014). En poules, les championnes d’Afrique feront face au Cap-Vert qui découvre la compétition et le Congo, deuxième nation la plus titrée de cette compétition. qui s’est arrêté en quart de finale lors de la précédente exercice .

Initialement prévue pour regrouper12 équipes, la 24e édition compte 11 participantes, l’Algérie est forfait. Selon les responsables de la Fédération algérienne, cette absence s’explique par le manque de compétition et le manque de préparation de l’équipe nationale.