CAN U17 : Serigne Saliou Dia refuse le statut de favori pour le Sénégal

Le sélectionneur des Lionceaux, Serigne Saliou Dia, a déclaré que le Sénégal, pour ne s’être jamais imposé chez les moins de 17 ans au niveau continental, ne peut être considéré comme un favori de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie qui se déroule actuellement en Algérie (29 avril-19 mai). « Nous ne sommes pas venus avec une posture de favori. L’histoire du football du Sénégal chez les U17 à la CAN U17 se résume à deux participations et deux éliminations en phase de poule. Cela veut dire que nous ne pouvons pas être favoris dans une compétition dans laquelle nous n’avons jamais su nous imposer », a dit le technicien .

Les moins de 17 ans sont une catégorie « différente des U20 et U23, car [les premiers n’ont] pas une exigence de faire un résultat, mais plutôt de continuer la formation des jeunes pour, plus tard, aider les autres catégories », a soutenu Serigne Saliou Dia. « Maintenant, nous avons envie de profiter de cette dynamique très positive que connaît le football sénégalais pour faire quelque chose », a-t-il avoué, ajoutant que pour ce faire, l’équipe du Sénégal va prendre les matchs les uns après les autres.

Le Sénégal, déjà qualifié pour les quarts de finale après sa deuxième victoire (3-0) obtenue mercredi aux dépens du pays hôte, l’Algérie, va jouer son dernier match de poule contre la Somalie, ce vendredi, à partir de 19 heures. « L’objectif premier du Sénégal est atteint. Nous n’avions jamais franchi cette étape de la compétition (quarts de finale). Maintenant que nous y sommes, nous ferons focus sur ce match et essayer de le gagner et se qualifier à la Coupe du monde. Cela va donner plus de confiance et un vécu à ces jeunes », a-t-il indiqué. Il a assuré que les Lionceaux sont « très concentrés et très déterminés » à donner au Sénégal la possibilité de participer au prochain Mondial de la catégorie, ce qui passe par le match contre la Somalie et les quarts de finale.

Les quatre équipes qui atteindront les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans vont en même temps obtenir leur ticket pour le prochain Mondial « La Somalie a progressé entre ces deux matchs [contre l’Algérie et le Congo Brazzaville], donc ce sera à nous d’aborder cette rencontre de la meilleure des manières, comme nous l’avons fait lors des matchs passés. Nous aurons une belle opposition face à la Somalie qui voudra forcément remporter les trois points », a-t-il dit.

Le groupe du Sénégal « va très bien, on a joué nos deux matchs, on les a gagnés, on est premier du groupe et on est qualifié en tant que premier. », a-t-il souligné Et de conclure : « Nous allons jouer ce match avec sérénité et beaucoup de calme et essayer de le gagner. Nous sommes là pour apprendre et nous allons aborder cette rencontre comme il se doit ».