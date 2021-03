Canal de Suez : le porte-conteneurs “Ever Given” remis à flot, le trafic reprend

Le porte-conteneurs “Ever Given”, long de 400 mètres et qui obstruait le canal de Suez depuis près d’une semaine, a été remis à flot lundi, selon l’Autorité du canal. L’entreprise japonaise propriétaire du navire a annoncé la reprise du trafic.

Le porte-conteneurs Ever Given, qui obstruait depuis près d’une semaine le canal de Suez, a été remis “à flot” et le trafic a pu reprendre, a déclaré lundi 29 mars à l’AFP un porte-parole de Shoei Kisen, l’entreprise japonaise propriétaire du navire. Le porte-conteneurs de plus de 200 000 tonnes était “bloqué à un angle de 30 degrés” par rapport au bord du canal, a ajouté le porte-parole. “Onze remorqueurs au total” sont parvenus à dégager le navire “depuis ce matin”, a-t-il encore précisé.

Le porte-parole, qui n’a pas souhaité donner son nom, a déclaré que la proue du navire avait été endommagée lorsqu’il s’était coincé mais qu'”aucun dégât supplémentaire n’a été constaté”.

L’incident était survenu mardi dernier et avait été provoqué par des vents violents combinés à une tempête de sable, selon différentes sources. L'”Ever Given” était depuis coincé en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d’eau d’environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde. Le canal de Suez, long de quelque 190 kilomètres, voit passer environ 10 % du commerce maritime international et chaque journée d’indisponibilité entraîne d’importants retards et coûts. Au total, près de 400 navires étaient coincés dimanche aux extrémités et au milieu du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, selon l’Autorité du canal.

Au moins une douzaine de remorqueurs et des dragues pour aspirer le sable sous le navire ont été mobilisés dans les opérations.