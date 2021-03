Cap Manuel : Guy Marius Sagna a trouvé un accord avec la directrice de la prison

Isolé et complétement dévêtu, Guy Marius Sagna avait décidé d’entamer une grève de la faim à la prison du Cap Manuel pour protester contre les mauvaises conditions des détenus. D’après les informations de Seneweb, l’activiste a finalement parvenu à trouver un accord avec Khadidiatou Ndiouck Faye, directrice de la prison, et a ainsi arrêté sa grève de la faim, 57 heures plus tard.

Selon l’avocat de Guy Marius Sagna, Me Moussa Sarr, un accord a été trouvé pour ramener le prix de la minute de téléphone de 100 à 60 F Cfa. Les prix pratiqués dans la boutique de la prison, qui étaient jugés exorbitants, seront désormais alignés aux tarifs extérieurs en cours, bénéficiant ainsi non seulement aux prisonniers, mais aussi aux gardes pénitentiaires. L’interdiction de recevoir des journaux a été également levée.