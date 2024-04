Cap-skiring : Les populations dénoncent l’insécurité dans leur zone

Partager Facebook

Les populations de Cap-skiring n’en peut plus de l’insécurité dans leur localité. 5 personnes ont été tuées en l’espace de 90 jours dans la station balnéaire. Elles étaient dans les rues de la commune de Diembéring. Ces populations interpellent les autorités face à cette insécurité grandissante dans la zone.

« Nous avons enregistré en un temps record 5 morts. Des crimes jamais enregistrés au Cap-skiring. Des auteurs issus de nulle part, viennent effectuer des crimes dans notre localité. Et aujourd’hui nous organisons cette marche pour dire non, il faut que cela s’arrête », alerte Mamadou Diouldé Diallo président de la jeunesse de Cap-Skiring.

Les populations de Cap-skiring ont tenu à interpeller les nouvelles autorités sur un certain nombre de doléances à prendre en charge dans les délais raisonnables. « Nous demandons à ce que la gendarmerie soit renforcée. De mettre en place un commissariat de police d’installer une base marine et d’éclaircir la commune de Cap-skiring. Parce que les coins les plus reculés n’en disposent pas. Le quai de pêche doit être éclairé. Et également la mise en place d’une base marine permettra de contrôler les gens qui vont atterrie par la mer afin de les identifier, les connaître », sollicite M. Diouldé Diallo au micro de la RFM.

En attendant la mise en place de ces dispositifs sécuritaires réclamés par les populations, les jeunes du Cap-Skiring ont décidé de mettre en place la brigade locale de surveillance pour assurer la sécurité des populations.