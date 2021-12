Célébration Lutte contre le VIH : Lé Sénégal est sur une parfaite tendance baissière

La secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le SIDA (CNLS), Dr Safiatou Thiam, a fait état, mardi, d’une baisse des nouvelles infections au VIH partout au Sénégal.

« Les nouvelles infections baissent partout au Sénégal, sauf dans la tranche d’âge des jeunes de dix-neuf à vingt-quatre ans, mais c’est lié aux comportements des jeunes, surtout à leur faible connaissance des infections sexuellement transmissibles et du VIH », a-t-elle déclaré. Le Dr Safiatou Thiam relève que « le taux de prévalence est plus élevé chez les adultes’’. Elle a indiqué que les nouvelles infections ‘’surviennent pour la plupart’’ chez les enfants ‘’via la transmission mère-enfant’’, ainsi que chez les jeunes.

Elle explique que « cela est dû à leur manque de connaissance des maladies sexuellement transmissibles et du VIH, des outils pour la prévention du SIDA’’. Elle pointe également ‘’le non accès aux préservatifs mais aussi les comportements à risques ». Selon elle, « la situation du Sénégal se caractérise par une épidémie qui est faible dans la population générale de l’ordre de 0,3% mais qui est très élevée dans certains groupes à haut risque ».

« Les jeunes ne sont pas, pour le moment, les plus infectés, mais, comme l’infection est en train de revenir par les jeunes, il faut faire attention pour que ça ne revienne pas à travers eux, pour qu’ils ne soient pas plus infectés que les adultes », a-t-elle alerté. Pour éviter un tel scénario, elle estime qu’ »il faut les impliquer dans la définition des stratégies à mettre en place pour lutter contre le VIH/SIDA et mettre à leur disposition des services adaptés à leurs besoins, surtout des adolescents ».