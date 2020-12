Cellou: “Moi et Soumaila étions liés par une amitié solide”

Dans un message publié sur twitter, Cellou Dalein Diallo exprime son affliction. “Je suis profondément affligé par le décès de mon ami et frère Soumaila Cissé, président de l’URD et chef de file de l’opposition malienne”, a-t-il écrit. Avant de présenter ses condoléances aux proches du défunt.

“En plus des valeurs que nous partagions, nous étions aussi liés par une solide amitié. Mes condoléances à sa famille, à l’URD et au Mali”, a ajouté l’ancien Premier ministre, président de l’UFDG et malheureux candidat à la dernière élection présidentielle en Guinée (Conakry).