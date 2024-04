Cérémonie de sermon : Echanges entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Antony Blinken

Partager Facebook

Bassirou Diomaye Faye, le Président nouvellement élu sera installé à la tête du Sénégal ce mardi 2 avril. A l’occasion le secrétaire d’État américain Antony Blinken sera parmi les invités d’honneur.

Le président du Sénégal nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye sera officiellement installé ce Lundi sous la présence d’éminents personnalités. Parmi eux, on peut citer M. Antony Blinken avec qui il a échangé ce lundi.

A cet effet, le Secrétaire d’Etat américain a confirmé sa présence à la cérémonie. L’information a été révélée à travers un communiqué du Département d’Etat, le ministère des Affaires Etrangères. Dans le même document, on révèle que le secrétaire d’État Antony J. Blinken s’est entretenu aujourd’hui avec le président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

Le secrétaire a félicité le président élu Faye pour son élection et a félicité le peuple et les institutions du Sénégal pour un processus électoral pacifique et inclusif. Il a également souligné le vif intérêt des États-Unis pour l’approfondissement du partenariat entre les États-Unis et le Sénégal.