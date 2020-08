CFEE et BFEM : Saint-Louis enregistre 469 absences

La session 2020 du Certificat de Fin d’Etudes Élémentaires (Cfee) et du Concours d’Entrée en Sixième a démarré, hier, à Saint-Louis, à l’instar des autres localités du pays. Mais, cette présente session se déroule dans un contexte particulier, en l’occurrence la pandémie de Covid-19, avec les cas communautaires qui explosent dans cette région. En effet, selon les informations du journal L’AS, 469 candidats ont été déclarés absents sur les 19 078 recensés pour le Cfee au niveau des différents centres d’examen de la région de Saint-Louis.

Dans la commune de Saint-Louis, ils sont 4 829 candidats dont 2 137 filles, répartis dans les 29 centres d’examen de la capitale du Nord, à se présenter au Certificat de Fin d’Etudes Élémentaires et au Concours d’Entrée en Sixième. L’inspecteur de l’Education et de la Formation (Ief) de Saint-Louis, Cheikh Yaba Diop, a soutenu que les épreuves de l’examen du Certificat de Fin d’Etudes élémentaires (Cfee) et de l’entrée en sixième 2020 se déroulent correctement au niveau des 29 centres de la commune.

«J’ai noté que les sujets proposés aux potaches sont jugés abordables par les candidats etle protocole sanitaire a été respecté. Partout au niveau des centres, les élèves et le personnel enseignant portent leurs masques et la distanciation physique est respectée», s’est réjoui M. Diop qui ajoute que le dispositif sanitaire, notamment le matériel pour le lavage des mains et le thermo-flash, est également disponible dans tous les centres d’examen. Dans tous les cas, pour les candidats interpellés, les sujets proposés sont jugés, pour l’instant, abordables.