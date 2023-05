Championnat d’Afrique de Scrabble: 14 Lions défendront le Sénégal du 23 au 30 mai

La ville de Dakhla au Maroc accueille les 7es championnats d’Afrique de Scrabble (ChampAS) qui débutent demain mardi pour prendre fin le 30 mai 2023. Le Sénégal s’est déplacé avec 14 joueurs.

20 pays prennent part à ces 7èmes championnats d’Afrique de Scrabble (ChampAS) qui comportent 6 épreuves : l’Élite Duplicate (7 parties en 2min/coup), le Blitz (4 parties en 1min/coup), les paires (4 parties en 2min/coup), le Classique (14 rondes + demi-finales et finale) et le Défi africain. La Coupe d’Afrique des Nations déclarera championne d’Afrique la meilleure équipe (meilleur cumul des scores des 5 meilleurs joueurs de chaque nation inscrite dans les deux disciplines Duplicate et Classique). Le Sénégal s’est déplacé en terre marocaine avec une délégation de 14 joueurs. Ces 14 ambassadeurs ont un objectif en commun: reconquérir les titres continentaux perdus à Yaoundé au Cameroun lors de la précédente édition.

La délégation sénégalaise, conduite par le président de la Fédération sénégalaise de Scrabble Francophone (FSSF), El Hadji Malick Ndiaye, a été reçue, hier, par le vice-consul Madame Touré.

Les successeurs du King camerounais Josaphat Nkouete Chewa en Duplicate et du Nigérien Abdou Abdourahmane Moussa en Classique seront connus le mardi 30 mai. La compétition aura comme cadre, la Salle de la Chambre d’Agriculture de Dakhla.