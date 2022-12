FILE - Then Chinese President Jiang Zemin waves to the crowd after being given a tricorn colonial hat as he arrives at the Governor's Palace in Williamsburg, Va., Oct. 28, 1997. Chinese state TV said Wednesday, Nov. 30, 2022, that Jiang has died at age 96. (AP Photo/Doug Mills, File)

Chine: Décès de Jiang Zemin L'ancien président chinois Jiang Zemin, qui avait dirigé son pays dans une ère de profonds bouleversements de 1989 jusqu'au début des années 2000, est décédé mercredi à l'âge de 96 ans, a annoncé l'agence d'Etat Chine Nouvelle. Il était arrivé au pouvoir au lendemain de la répression des manifestations de la place Tiananmen de Pékin en 1989 et avait accompagné la transformation de la nation la plus peuplée du monde en une puissance mondiale.

