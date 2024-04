Classement FIFA : Le Sénégal maintient sa 17e place mondiale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La FIFA a révélé ce jeudi son deuxième classement de l’année 2024. Plusieurs changements sont survenus suite aux nombreux matchs internationaux joués en mars, comprenant des rencontres amicales et les éliminatoires de la CAN 2025.

L’équipe nationale du Sénégal maintient sa position de deuxième en Afrique et 17e au classement mondial, malgré ses performances lors des deux derniers matchs amicaux de la fenêtre FIFA de mars 2024 contre le Gabon (3-0) et le Bénin (1-0), tenus à Amiens, en France. Elle a néanmoins gagné 3,99 points grâce à ses deux victoires.

Publicités

Dans le classement africain, la Côte d’Ivoire, championne en titre de la CAN, le Maroc et les Comores sont particulièrement concernés par ces changements. Les Éléphants, classés 39èmes lors du dernier classement, ont grimpé d’une place (38ème) après un rassemblement de mars globalement maîtrisé (nul 2-2 contre le Bénin et une victoire de prestige 2-1 face à l’Uruguay, classée 15e au niveau mondial). C’est le meilleur classement des Éléphants depuis novembre 2016 (34e). Il est à rappeler qu’en 2013, les Éléphants ont atteint la 12e place, leur meilleur classement historique à ce jour.

Les Lions de l’Atlas ont en revanche perdu une place (passant de 13ème à 12ème), ce qui est plutôt logique après un rassemblement relativement décevant, marqué par une courte victoire face à l’Angola (1-0) et un match nul 0-0 contre la Mauritanie. En comparaison avec le précédent classement, les Comores ont réalisé une progression notable, passant de la 121ème à la 117ème place. Cette ascension est attribuée à leur récent succès écrasant face à l’Ouganda (4-0), survenu quelques jours seulement après avoir tenu tête aux Palancas Negras de l’Angola (0-0), quart de finaliste de la dernière CAN. À noter qu’il s’agit du meilleur classement de leur histoire.

Le Top 10 africain au classement FIFA