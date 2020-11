CNG: Le nouveau bureau installé, Sitor et Cie graciés

Une nouvelle ère s’ouvre pour la lutte sénégalaise. Dr Alioune Sarr et son équipe cèdent la place à Ibrahima Sène dit Bira Sène et son staff. En effet, la nouvelle équipe dirigeante du Comité national de gestion (CNG) de la lutte sera installée ce lundi matin, 9 novembre. La cérémonie aura lieu à partir de 11 heures à l’Arène nationale de Pikine Nord.

Sitor Ndour radié à vie et les deux autres arbitres, Malick Ngom et Babacar Diop, Aboubacry Dramé suspendus respectivement pour 5 ans et 2 ans ferme vont être graciés ce jour.