Coalition Macky 2012: La Conférence des leaders analyse la situation nationale

La Conférence des leaders sous la présidence de sa coordinatrice Mme Fatoumata GUEYE DIOUF, s’est réunie le 14 novembre 2022 aux fins d’analyser la situation nationale et de faire des recommandations.

La conférence des leaders de la coalition Macky 2012, encourage, soutient et exprime ses vœux de réussite aux Lions de l’équipe nationale qui ont hissé très haut le drapeau du Sénégal. Que le slogan « MANKO OUTI NDAMLI » se concrétise à nouveau durant la coupe du monde au Quatar.

La conférence des leaders a aussi formulé des prières à l’endroit de Sadio MANE « NIANTHIO » pour un très bon rétablissement et une très belle participation. Appréciant la situation économique nationale, la Conférence des leaders se réjouit des mesures phares prises par le président Macky SALL pour faire baisser les prix des denrées de première nécessité et les prix du loyer, faisant ainsi renaître une lueur d’ESPOIR, le YAAKAAR qu’il a tant psalmodié. Cependant, ces mesures devraient s’étendre au secteur de l’électricité et à l’accès aux soins de santé qui est un véritable « casse-tête » pour les populations.

La conférence des leaders de la coalition Macky 2012 invite le Gouvernement à veiller à l’application effective de toutes les mesures issues de la concertation nationale sur la vie chère en parfaite harmonie avec les commerçants surtout les détaillants.

Enfin, la Conférence des leaders informe que les questions abordées lors de leur dernier conclave et particulièrement celle relative à la 3ème candidature pour la présidentielle au Sénégal, feront l’objet d’une conférence de presse très prochainement pour que nul n’en ignore.

Pour la Conférence des Leaders de la coalition Macky 2012

La Coordonnatrice Fatoumata GUEYE DIOUF