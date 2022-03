Cojer-Podor: Les jeunes lynchent Cheikh Omar Anne

Les séries de frustrations continuent au sein du Parti de l’Alliance pour la République avec la Convention des Jeunes Républicains du département de Podor. En effet ces derniers n’ont pas manqué de tirer sévèrement sur Cheikh Omar Anne. Ils l’accusent d’avoir tenu des propos irrespectueux à l’encontre des responsables qui ont participé à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Dans un communiqué, la COJER (Convergence des jeunesses républicaine) de Podor accuse le ministre Cheikh Oumar Anne de tenir des propos irrespectueux et mensongers à l’encontre des autres responsables du département de Podor, véritables artisans de la victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Selon La Cojer, « Cheikh Omar Anne et ses affidés n’hésitent pas à inventer des histoires en faisant croire à l’opinion que ADD fait du lobbying pour le poste de Premier Ministre ».

Quand on n’a rien à dire de sérieux, on doit se taire et éviter d’entacher l’honorabilité des responsables qui ont sauvé la face de BBY. C’est ce qui est arrivé au nommé Moussa Sarr de la commune de Walaldé qui, lors de la manifestation de Ndioum, a fait preuve d’indiscipline et d’insolence avérées en s’attaquant aux leaders gagnants qui ont permis à la coalition gagnante du département de Podor de relever haut la tête.

Cette sortie maladroite a valu a Ndiaye Djigo, coordonnateur de la COJER du département de Podor de pondre un communiqué pour fustiger l’inélégance de son mentor Cheikh Omar Anne qui, au lieu d’intégrer les rangs, cautionne des propos d’ignares qui dénaturent la réalité.

Selon les jeunes de la Cojer, Cheikh Omar Anne doit se taire car non seulement il a été laminé dans sa propre commune de Walaldé et il se permet de parler de feuilles mortes à de grands responsables de la coalition gagnante. Avec ses 700 petites voix obtenues en liste parallèle, lui et ses mentors, Cheikh Omar Anne (4.600 voix), et le maire de Fanaye (seulement 4.882 voix) ne sont pas parvenus à avoir plus de 10.000 voix, en comparaison aux 86000 voix obtenues par la Coalition BBY. Et Ndiaye Djigo de conseiller à ce responsable de Podor qui doit respecter Amadou Kane Diallo qui est bien implanté à Ndioum et qui aura pesé de son poids pour engranger ces piètres résultats.

Tenant à rétablir la vérité suite aux propos qu’ils jugent erronés, ces partisans de la vérité ne parviennent pas à gobent les mensonges proférés par Cheikh Omar Anne et compagnie. « Comment peut-on parler à ses responsables et user d’un langage aussi vulgaire? Ce jeune oublie que 19 maires de commune sur les 22 possibles, avec des directeurs, des honorables députés, des conseillers, des administrateurs, bref, toute la crème de la coalition BBY s’est engagée derrière le ministre Abdoulaye Daouda Diallo pour maintenir les brillants résultats que la coalition a toujours gagnés », fait savoir le coordonnateur de la COJER du département de