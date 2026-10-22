Colobane: un étudiant arrêté avec du haschich et de la MDMA devant la maison du Parti socialiste

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Le commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar a interpellé, ce jeudi 22 octobre 2026 vers 04h du matin, un jeune homme de 25 ans en possession de quinze boules de haschich et d’une boule de MDMA. Il a été placé en garde à vue.

Selon les informations communiquées à Seneweb par une source autorisée, c’est ce jeudi 22 octobre 2026, aux alentours de 04h du matin, que les éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar ont procédé à l’arrestation de S. A. L. GUEYE. L’individu a été appréhendé devant la maison du parti socialiste, située à Colobane.

S. A. L. GUEYE est âgé de 25 ans. Il se présente comme étudiant en pétrochimie à l’Université Alioune Diop de Bambey. Il est domicilié à Yarakh.

Au moment de son interpellation, le suspect détenait quinze (15) boules de haschich et une (1) boule de MDMA. Une moto de marque Beverley a également été consignée par les services de police, de même que les stupéfiants.

Interrogé sommairement par les enquêteurs, S. A. L. GUEYE a déclaré avoir acquis la drogue auprès d’un inconnu, à Yoff. Il n’a, à ce stade, fourni aucune autre précision sur l’identité de son fournisseur.

À l’issue de cette première audition, S. A. L. GUEYE a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat d’arrondissement de Grand-Dakar. Il est poursuivi pour offre et cession de drogue. L’enquête se poursuit.