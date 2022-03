Combats entre l’armée et les rebelles du M23 dans l’est de la RDC

Les positions de l’armée congolaise « ont été attaquées par les M23 » à Runyoni et à Chanzu dans la nuit de dimanche à lundi, a déclaré à l’AFP le lieutenant-colonel Muhindo Lwanzo, directeur de cabinet de l’administrateur militaire du territoire de Rusthuru, dans la province du Nord-Kivu.

« Ils ont occupé nos positions » durant la nuit. Pour le moment, les « affrontements » sont en cours, « nous sommes en train de chercher comment récupérer les endroits » pris, a-t-il ajouté. Dans le groupement voisin de Jomba, « la situation est tendue », la population tente de fuir vers l’Ouganda ou vers le centre de Rutshuru, a expliqué Jackson Gacuki, chef de ce groupement.

« Ici, rien ne va, les gens traversent vers l’Ouganda avec leur bétail. Il y a eu plusieurs tirs depuis ce matin, et de plus en plus les armes se font entendre », a témoigné auprès de l’AFP François Sebakara, un habitant de Bunagana.