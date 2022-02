Commune de Gorée: Le maire accusé d’avoir importé des votants

Fatou Diop FAYE, candidate malheureuse à la Mairie de Gorée, sous la bannière de la Coalition « Sénégal 2035 », dénonce une irrégularité du scrutin dans leur circonscription électorale. Son appel vise l’annulation des résultats issus du vote et la mise en place d’une délégation spéciale.

La coalition Sénégal 2035 de Gorée avec à sa tête Fatou Diop Faye dit non à la réélection du maire sortant, Augustin Senghor, accusé d’avoir fraudé durant le scrutin. Selon la candidate malheureuse, il y a plusieurs irrégularités qui sont notées et qui entachent la viabilité du scrutin dans leur zone.

«Le dernier recensement fait par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie sénégalaise (ANSD) a révélé que 927 résidents, y compris des mineurs, ont été observés dans les fichiers. Ce qui supposerait une population électorale qui ne dépasserait pas six cents (600) électeurs résidents. Sur ces six cents potentiels électeurs, nous avons obtenu 439 votants en ne faisant aucun transfert ». Donc, si le maire sortant se proclame vainqueur avec plus de 800 voix, en sus de nos 439 voix, cela fera le double de la population électorale estimée de l’Île.

Ce qui démontre à suffisance que le maire sortant a fait un transfert massif d’électeurs non-résidents qui n’ont aucun lien avec Gorée, se désole-t-elle. Présent à la mairie depuis 20 ans, le candidat est appelé à respecter le choix de la population qui a largement rejeté sa gestion et son équipe par des plaintes pour violences physiques et verbales. Par ailleurs, elle rappelle que durant toute la campagne, hormis les accusations d’anthropophage, de harcèlements, ils ont subi des violences verbales et physiques, des diffamations, une campagne de diabolisation, de stigmatisation de la part du camp du maire sortant. Ainsi, elle exige l’annulation des résultats et la mise en place d’une délégation spéciale.

ASTOU MALL