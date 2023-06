Concours général édition 2023: Aucun meilleur élève désigné

Les résultats du Concours général 2023 au Sénégal ont été récemment dévoilés, mettant en évidence un nombre limité de distinctions parmi les 3 054 candidats inscrits, provenant des établissements publics et privés. Au total, 109 distinctions seront remis, comprenant 60 prix et 49 accessits (récompense accordée à ceux qui, sans avoir obtenu de prix, s’en sont approchés). Ces distinctions ont été réparties entre les élèves de Première et de Terminale.

Cependant, les résultats ont montré que les candidats n’ont pas été à la hauteur des attentes cette année. Plusieurs premiers et deuxièmes prix n’ont pas été décernés dans des matières telles que le français, l’histoire-géographie en Première, ainsi que les mathématiques, la géographie, l’histoire et le français en Terminale. De plus, aucune distinction n’a été attribuée en philosophie, et en sciences physiques, seul le deuxième accessit a été accordé.

Cette année, le jury n’a pas pu désigner le meilleur élève du Concours général, car aucun candidat n’a réussi à décrocher deux prix dans deux disciplines différentes, comme l’a souligné le ministre de l’Enseignement Cheikh Omar Hann. Cependant, il a affirmé avoir donné des instructions pour trouver la meilleure solution afin de désigner le meilleur élève du Sénégal pour l’année 2023, après la publication des résultats du baccalauréat.

Malgré ces résultats mitigés, certaines performances individuelles de certains élèves sont a félicité. Safiétou Koné du lycée d’excellence Mariama Ba s’est distinguée en classe de Première en remportant un deuxième prix en anglais et un troisième prix en citoyenneté et droits de l’Homme. En Terminale, Cheikh Thioub se retrouve seul au classement, ayant obtenu un deuxième prix en histoire et un troisième prix en mathématiques.

La cérémonie de remise des distinctions du Concours général 2023 se tiendra le 27 juillet à l’Amphithéâtre de l’Université Ahmadou Mahtar Mbow, offrant ainsi un moment important de reconnaissance pour les lauréats et leurs familles. Cette compétition académique prestigieuse valorise l’excellence scolaire et le dévouement des élèves sénégalais.