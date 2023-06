Dans deux communiqués conjoints publiés ce jeudi, la coalition Yewwi Askan Wi a tenu à apporter son soutien au leader du Pastef suite à sa condamnation dans l’affaire Sweet Beauty. Déthié Fall et ses camarades considèrent le verdict comme une « parodie de justice » et réclament dans la foulée la démission de Macky Sall.

La condamnation d’Ousmane Sonko à deux ans ferme de prison pour « corruption de la jeunesse » n’est pas du goût des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi qui accuse le régime en place d’avoir instrumentalisé la justice. En effet, les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi estiment que c’est sans surprise que le leader du Pastef soit acquitté des faits pour viol « Finalement, la chambre criminelle vient de rendre son délibéré. Sans surprise, les délits de viol et de menaces de mort, que le président Ousmane Sonko a constamment rejetés, sont purement et simplement disqualifiés », lit-on dans le communiqué.

La coalition la plus représentative de l’opposition considère le délit de corruption de jeunesse retenu contre Ousmane Sonko n’a jamais été connu dans le dossier de l’instruction jusqu’à l’audience et parle de « condamnation scélérate ». C’est dans cette logique que les leaders de Yewwi Askan Wi disent tirer toutes les conséquences « La coalition Yewwi Askan Wi dénonce cette parodie de justice et se réserve le droit d’en tirer toutes les conséquences. Elle appelle le peuple souverain à redoubler de vigilance et à rester mobiliser pour faire face », ont-ils déclaré. Sur un autre registre, la coalition Yewwi Askan Wi accuse le régime de Macky Sall de « Haute trahison » et appelle sa « démission immédiate ».

Pour la coalition, le président Macky Sall a failli à sa mission à tous les niveaux. C’est la raison pour laquelle, Déthié Fall et ses camarades invitent les populations à maintenir la résistance « La coalition Yewwi Askan Wi appelle le peuple sénégalais à maintenir la mobilisation et à résister intensément et conformément à la Constitution partout dans le pays et la diaspora pour sauvegarder les droits et libertés de nos concitoyens, l’unité nationale et la démocratie sénégalaise », ont-ils conclu.

Pour rappel, Ousmane Sonko, candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024, a été condamné ce jeudi à deux ans ferme du délit de « corruption de la jeunesse » dans son dossier de viol qui l’opposait à la masseuse Adji Sarr. Le juge a écarté les infractions de viol et menaces de mort pour lesquelles Ousmane Sonko était poursuivi tout au long de la procédure.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)