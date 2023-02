Les langues continuent de se délier dans le camp de la majorité en perspective de l’élection présidentielle 2024. Dans un contexte où le chef de l’Etat sortant n’a pas encore édifié son monde sur sa 3è candidature ou non, le président du Conseil départemental de Fatick, Dr Cheikh Kanté à l’instar d’autres responsables républicains, l’a « investi » candidat de la majorité en attendant la suite que va réserver le Conseil constitutionnel.

Le président du Conseil départemental de Fatick et non moins ministre chargé du suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE), Dr Cheikh Kanté s’est démarqué de certains Sénégalais qui considèrent que le président Macky Sall ne doit même poser une troisième candidature pour 2024. C’était lors d’une activité politique de l’Apr tenue à Fatick, où il a déclaré devant l’assistance que « Macky Sall reste le seul, et unique candidat de la majorité ». Il est notre candidat, et nous n’attendons que la décision du Conseil constitutionnel ».

Se voulant légaliste, Dr Cheikh Kanté précise tout de même que « si le Conseil constitutionnel invalide sa candidature, on se soumettra à sa décision parce que nous respectons les institutions ». Toutefois, il persiste sur le choix de Macky Sall comme leur candidat, ajoutant que « nous sommes prêts à l’élire dès le premier tour de la présidentielle 2024 ».

Selon le ministre chargé du suivi du PSE, le Sénégal a besoin de travailleurs et le président Macky Sall serait pour lui, l’exemple patent. Poursuivant son argumentaire, il fera croire que « dans tous les secteurs d’activités, le président Macky Sall a, à son actif de grandes réalisations, en termes d’emplois, de financement des femmes entre autres actions ».

Pour vulgariser le bilan jugé « positif » de leur « candidat » pour la présidentielle 2024, Dr Cheikh Kanté a également annoncé une cartographie de toutes les réalisations dont il parle, et destinée à la presse pour information.

Mamadou SALL